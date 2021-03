Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 20:23 | Atualizado 27/03/2021 20:34

Rio - O atacante Gabigol, de 23 anos, será o único titular do Flamengo na partida contra o Boavista, neste sábado, pelo Campeonato Carioca. Após pedir para ser relacionado, o artilheiro vai começar o jogo realizado em Bacaxá.

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Boavista, em Bacaxá, pelo Carioca! Pra cima deles! #BVTxFLA #VamosFlamengo pic.twitter.com/lDuzCofFWF — Flamengo (@Flamengo) March 27, 2021

Publicidade

Mauricio Souza vai comandar a equipe carioca que vai para campo com: Hugo Souza, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, João Gomes, Pepê; Vitinho, Michael e Gabigol. Artilheiro do Carioca, Rodrigo Muniz vai ficar como opção no banco.

O Flamengo entra em campo em busca da vitória para voltar à liderança da competição. O Volta Redonda assumiu a ponta de forma provisória ao derrotar o Fluminense, na última sexta-feira, em Bacaxá.