Publicado 31/05/2021 09:22

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (31) a ‘Fase 4’ da vacinação contra Covid-19 em pessoas com faixa etária entre 45 e 49 anos, que possuam deficiências e comorbidades. Ao todo, 17 bairros irão receber as doses para esta fase da campanha de imunização, de acordo com o governo municipal.