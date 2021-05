Subsecretário de Evento do Estado, Marcelo Monfort, recebeu o produtor musical do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, Stenio Mattos Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 11:07 | Atualizado 17/05/2021 11:21

Rio das Ostras - O produtor musical do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, Stenio Mattos, foi convidado para uma reunião na última quarta-feira, 12 de maio, no Palácio Guanabara, com o subsecretário de Eventos do Estado, Marcelo Monfort. A conversa foi sobre o evento, que já está no Calendário Oficial do Rio de Janeiro.

Dentro da política estadual de retomada da atividade turística pós-pandemia e do movimento de interiorização da cultura, os grandes eventos foram escolhidos como forma mais rápida de recuperação da economia no Estado. Por isso, Monfort quis conhecer melhor o Festival de Rio das Ostras.

Stenio Mattos apresentou o portfólio do evento e ratificou a importância do apoio do Governo do Estado. “É gratificante ver que o Festival é reconhecido como um dos principais eventos do gênero do Rio de Janeiro”, disse.

O convite aconteceu como um dos resultados positivos da aproximação da Prefeitura de Rio das Ostras com a Secretaria de Estado de Turismo que aconteceu no 1º Encontro de Gestores, em março deste ano. “O secretário Gustavo Tutuca nos recebeu muito bem e se comprometeu em apoiar nossas ações e eventos”, lembra Aurora Siqueira, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Marcelo Monfort, responsável por coordenar os grandes eventos do Estado, falou da expectativa de retomada dos eventos em setembro, dentro de protocolos que estão sendo estudados pela subsecretaria e se colocou à disposição para apoiar no que for preciso o Festival de Rio das Ostras.

