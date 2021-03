Silva Jardim

Presidente da Câmara de Silva Jardim divulga foto em festa com políticos do RJ

Henrique Gouveia aparece sem máscara de proteção, ao lado do deputado estadual do Rio, Filippe Poubel; e dos vereadores Gabriel Monteiro, do Rio, e Glauber Poubel, de São Gonçalo

Publicado 01/03/2021 16:21 | Atualizado há 1 dia