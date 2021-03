Por O Dia

Publicado 05/03/2021 13:02

SILVA JARDIM – Afez mais uma vítima no estado. Um médico que trabalhava na UPA de, no interior do Rio, morreu após complicações causadas pelo coronavírus, nesta quinta-feira (4). Colegas de trabalho relataram que Adolfo Wiechmann, de 70 anos, estava internado em um hospital de, e devido a um agravamento da doença, acabou não resistindo.A Prefeitura de Silva Jardim divulgou uma nota de pesar, lamentando a morte do profissional da saúde. “Um médico exemplar, que não media esforços para ajudar a todos. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares ratificando o nosso voto de pesar e agradecimento à dedicação e trabalho prestado ao município”, diz trecho da nota, publicada pelo Município, nas redes sociais.Adolfo morava em, na Região Metropolitana do Rio, e, além de atuar na UPA de Silva Jardim, o médico também fazia parte da equipe de resgate da concessionária Artéris, responsável pela BR-101. Informações sobre o horário do sepultamento do corpo do médico não foram divulgadas.De acordo com o boletim mais recente divulgado nessa quarta-feira (3), pela Prefeitura de Silva Jardim, a cidade registracasos confirmados, incluindovidas perdidas para a Covid-19.Wiechmann é o segundo médico que trabalhava na UPA de Silva Jardim, e que morreu vítima da Covid-19. No dia 5 de janeiro deste ano, a ginecologista obstetra Heloise Barros de Assumpção, de 59 anos, moradora da cidade, também morreu em decorrência da doença