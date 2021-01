Médica estava internada há cerca de duas semanas Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 23:27

SILVA JARDIM - Uma médica de Silva Jardim, no interior do Rio, morreu nesta terça-feira (5), devido a complicações causadas pela Covid-19. Heloise Barros de Assumpção era ginecologista obstetra, tinha 59 anos, e estava internada há cerca de duas semanas, em um hospital de Niterói, na Região Metropolitana.



Heloise Assumpção atendia na UPA de Silva Jardim e em uma clínica particular da cidade. Ela era divorciada e deixa um filho. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.



Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte da médica. “Estamos sem palavras... Só peço a Deus que conforte nossos corações e a tenha em bom lugar! Tia Heloise, você foi muito especial pra nós”, publicou uma sobrinha da médica, na internet.



A Prefeitura de Silva Jardim divulgou uma nota de pesar pela morte da ginecologista. “Uma médica exemplar, que não media esforços para ajudar a todos. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares ratificando o nosso voto de pesar e agradecimento à dedicação e trabalho prestado ao município”, diz o texto.



De acordo com a Prefeitura da cidade, o município registra 1.496 casos confirmados, somando 16 vidas perdidas para a doença.