Até aqui, 573 pessoas já foram vacinadas, segundo a Prefeitura Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 22:08

SILVA JARDIM – A Secretaria Municipal de Saúde de Silva Jardim, no interior do Rio, divulgou em suas redes sociais nesta segunda-feira (1º) o calendário de vacinação contra Covid-19 em idosos com idade entre 80 a 89 anos. De acordo a Prefeitura, será dado início a ‘Fase 2’ na próxima quarta-feira (3) graças ao recebimento de mais doses do imunizante na manhã desta segunda.



Segundo o texto publicado nas redes sociais, a Secretaria de Saúde vai atender nas Unidades Básicas de Saúde dos respectivos bairros, exceto os usuários das UBS do Centro e Fazenda Brasil. Ainda segundo a Prefeitura, os responsáveis pelos idosos acamados e restritos deverão acionar a UBS para vacinação em residência. Ao todo, 573 pessoas foram imunizadas na cidade até o momento, conforme os números divulgados pelo Município.

Confira o calendário da 'Fase 2' em Silva Jardim

Calendário foi divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira (1º) Foto: Divulgação