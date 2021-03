De acordo com a Prefeitura, pelo menos 573 pessoas já foram vacinadas na cidade Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 19:09

SILVA JARDIM – Após divulgar o calendário para a vacinação da terceira idade contra a Covid-19, a cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, começou a vacinar nesta quarta-feira (3), idosos com faixa etária entre 80 a 89 anos de idade. Nesse primeiro dia da ‘Fase 2’ foram vacinados idosos no Centro da cidade e localidades próximas.



Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Saúde vai atender nas Unidades Básicas de Saúde dos respectivos bairros. Ainda segundo a Prefeitura, os responsáveis pelos idosos acamados e restritos deverão acionar a UBS para vacinação em residência. Ao todo, 573 pessoas foram imunizadas na cidade até a última segunda-feira (1º), conforme os números divulgados pelo Município.