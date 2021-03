Presidente da Câmara de Silva Jardim divulga foto em festa com políticos do RJ

Registro foi compartilhado por Henrique Gouveia nesta segunda-feira (1º) Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 16:21 | Atualizado 01/03/2021 16:21

SILVA JARDIM – Uma publicação nas redes sociais do presidente da Câmara de Vereadores de Silva Jardim, no interior do Rio, chamou a atenção na tarde desta segunda-feira (1º). Na foto, Henrique Gouveia aparece ao lado do deputado estadual, Filippe Poubel, do youtuber e vereador do Rio, Gabriel Monteiro e do vereador de São Gonçalo, Glauber Poubel, todos sem máscara de proteção durante uma festa em local não identificado.



Além dos parlamentares, é possível ver mais pessoas ao redor deles no local causando aglomeração. No texto junto da publicação, o vereador de Silva Jardim disse ter se tornado parte da família. “Vou mostrar que Silva Jardim merece ser tratada com respeito. Chega de ser notícia por causa dos desmandos políticos. Agora vamos ser manchete por ações positivas”, escreveu o atual presidente do legislativo.



Autoridades responsáveis ainda recomendam o uso da máscara de proteção e o distanciamento social para impedir a proliferação da Covid-19. O Brasil registrou, no último sábado (27), a maior média de mortes desde o início da pandemia. O país tem hoje média recorde de 1.180 mortes por dia, 7% a mais do que duas semanas atrás. Dentro da estabilidade, mas com aumento.