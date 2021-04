Por O Dia

Publicado 23/04/2021 12:46 | Atualizado 23/04/2021 20:43

Rio - A Delegacia do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) e Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizaram nesta sexta-feira (23), uma ação que resultou na prisão de 14 homens suspeitos de integrarem uma milícia na Baixada Fluminense, além da apreensão de diversos materiais encontrados em lojas da região.

A operação contou com o apoio de informações do Disque-Denúncia e teve como alvo o braço financeiro da organização criminosa.

Entre os crimes investigados estão exploração de atividades ilegais controladas pela milícia; cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia; instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet (gatonet/gatointernet); armazenamento e comércio irregular de botijões de gás e água; empresas de GNV ilegais; parcelamento irregular de solo urbano; exploração e construções irregulares, areais e outros crimes ambientais; comercialização de produtos falsificados; contrabando; descaminho; transporte alternativo irregular; estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro.

Polícia Civil faz operação na Baixada Fluminense para reprimir o braço financeiro de milícia que atua na região. #ODia pic.twitter.com/Ge4SV2znLO — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2021

A ação desta sexta-feira é baseada nas investigações e no trabalho do setor de inteligência das unidades do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) - Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD); Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM); Delegacia do Consumidor (Decon); Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA); Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter), DESARME, DRFC, DRF, DELFAZ, DCOD e da DRACO, com apoio de informações do Disque-Denúncia.