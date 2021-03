Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:45

Rio - Você quer melhorar seu currículo ou ter mais oportunidades de emprego? O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) tem 95.822 vagas na modalidade presencial, semipresencial e a distância (EaD).No SENAI, é possível se especializar de forma on-line, com a possibilidade de cursos totalmente gratuitos. As ofertas são principalmente no Marketplace , com mais de 72 mil vagas que podem ser acessadas pelo Mundo SENAI.O SENAI disponibiliza, também, quase 23.793 mil vagas exclusivas nos estados. As ofertas estão em 11 estados e podem ser acessadas nos sites das federações. A região com maior oferta de cursos é São Paulo com 15.282 vagas disponíveis em todo o estado. São mais de 1.411 cursos, sendo possível conferir todas as áreas pela página do Mundo SENAI/SP. No entanto, há vagas, também, em outros 23 estados pelo país.

O SENAI/DF está com mais de 9 mil vagas abertas para cursos gratuitos, cursos de qualificação profissional e de aperfeiçoamento, além do de Técnico em Segurança do Trabalho. São 2.965 vagas do Programa SENAI de Gratuidade Regimental e outras 6.050 do DF Inova Tech, uma parceria da instituição com o governo local, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF e da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP-DF).Para se inscrever, é necessário preencher o formulário no site do SENAI/DF e anexar cópia do RG (frente e verso). Um e-mail será enviado ao candidato para confirmar a inscrição. Os pré-requisitos, assim como o início das aulas, variam de acordo com o curso. Há opções de turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno, nas modalidades presencial e semipresencial — com 80% da carga horária a distância e 20% de forma presencial.No SENAI de Santa Catarina, há 7,4 mil vagas disponíveis em cursos de formação profissional para a indústria, incluindo as áreas de Informática, Eletricidade, Construção Civil, Moda, Tornearia, Marcenaria, Panificação e Confeitaria, Gestão e Desenvolvimento Pessoal. Do total de vagas, 6,8 mil são em cursos presenciais e 625 na modalidade à distância.As formações são de iniciação profissional, qualificação básica, aperfeiçoamento e especialização profissional, até a pós-graduação lato sensu. Mais informações no site SENAI/SC.