Firjan SENAI disponibiliza 500 vagas gratuitas em cursos EaD com aulas on-line Paula Johas/Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 16:54

Rio - Para o mês de abril, a Firjan SENAI disponibiliza 500 vagas gratuitas em cursos EaD com aulas on-line, com duração média de 120 horas ou cerca de dois meses, para atender exclusivamente as necessidades de aperfeiçoamento de profissionais da indústria fluminense. Desde fevereiro, foram abertas inicialmente 1.125 vagas em diversos temas, segundo a instituição. No entanto, a expectativa do Programa Emprega Mais na Firjan SENAI é capacitar 7.200 industriários até dezembro no Rio de Janeiro, por meio do Acordo de Cooperação firmado com a União, por intermédio do Ministério da Economia (ME) via Departamento Nacional do SENAI.

As oportunidades são para os treinamentos em Aperfeiçoamento para Encarregados de Produção; Excel como Ferramenta de Banco de Dados; Gestão de Produção; Lógica de Programação; Projeto de Sistemas Fotovoltaicos; Técnicas de Controle de Plantas Industriais, Automação de Processos Industriais; Lean Manufacturing; Planejamento Programação e Controle da Produção – PPCP; Sistemas Lógicos Programáveis de Manufatura e BIM – Aplicado em Projeto de Arquitetura, em diversas unidades Firjan SENAI.

Publicidade

“O objetivo principal do programa é contribuir para o aumento da produtividade do trabalho, do desempenho profissional e da empregabilidade, uma vez que o industriário irá se aperfeiçoar em novas tecnologias e técnicas de gestão”, ressalta Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, ao destacar a importância do acordo firmado em 2019, mas adiado devido à pandemia.

Inscrições

Publicidade

Para participar do programa, a empresa deve realizar cadastro no Marketplace do SENAI Nacional ( https://loja.mundosenai.com.br/ ), selecionar os cursos de aperfeiçoamento desejados e indicar os empregados escolhidos para o treinamento. O Marketplace automaticamente enviará o voucher personalizado aos candidatos, que deverão ativar o voucher para fazer a matrícula.

O número de vagas gratuitas depende do tamanho de cada instituição e da disponibilidade do SENAI: a micro empresa, com até 19 funcionários, e a pequena empresa, de 20 a 99 funcionários, poderão solicitar quantidade de vouchers para vagas nos cursos equivalente a até 20% do número de seus funcionários. Para a média empresa, de 100 a 499 empregados, a cota é de 10%; para a grande empresa, acima de 500 funcionários, 5%.

Publicidade

Na plataforma, serão apresentados cursos das duas modalidades do voucher do programa Emprega Mais: Requalifica e Novo Emprego. Nesta primeira etapa, a Firjan SENAI disponibiliza apenas o “Requalifica”, para micro, pequenas e médias empresas.

A retomada do Programa Emprega Mais entre o governo e o SENAI vai realizar cursos em todos os estados do país, com início das turmas a partir de fevereiro.