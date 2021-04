luciano szafir reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 09:45 | Atualizado 27/04/2021 10:43

Rio - Luciano Szfir postou um vídeo no Instagram, nesta segunda-feira, pedindo desculpas ao fãs por conta de uma publicidade que fez nas redes sociais. O ex-marido de Xuxa e pai de Sasha fez um comercial para promover um robô da Nasa que opera com bitcoins e prometeu lucro de 300% ao mês.

"Foi um trabalho indicado por uma amiga de confiança. Geralmente, as propagandas que faço passam por um empresário. Isso não aconteceu neste caso. Pensei que por ser rápido, não precisaria nem entender o assunto. É claro que não é isso que deve acontecer", iniciou.

Na propaganda, Szafir fala sobre o robô que opera na plataforma de trading IQ Option e diz que algoritimos podem render milhões sem esforço de quem utilizar a ferramenta. Em seu pedido de desculpas, o ator afirmou que estava com fortes dores de cabeça e não se preocupou em entender o conteúdo da mensagem que estava transmitindo.

"Pensava apenas em marcar um médico e ir para casa. Na hora de ler, eu nem estava entendendo do que se tratava. Sei que não há justificativa. A atitude responsável era dizer que eu não estava compreendendo sobre o assunto e não gravaria algo que eu não compreendi. Seria uma atitude profissional. Mas não tive essa atitude e estou pagando por isso", declarou.

Em seguida, o ator declarou não ter relação com os sócios da empresa, pediu para que a propaganda fosse retirada do ar e afirmou que o "cachê simbólico" seria doado para uma instituição de caridade. "O cachê simbólico será doado para uma instituição de caridade".

Luciano também disse que decidiu gravar o vídeo após ver profissionais da área recriminando o conteúdo do comercial. "Eu me preocupo com o investimento de outras pessoas, não quero que elas sejam prejudicadas".