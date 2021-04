Tiago Leifert e Fiuk ’fizeram as pazes’ na noite desta terça-feira Reprodução

Publicado 14/04/2021 00:13 | Atualizado 14/04/2021 08:07

Rio - Tiago Leifert falou nesta terça-feira sobre a bronca que deu em Fiuk durante o Jogo da Discórdia, na segunda. Na dinâmica, Leifert ficou irritado depois de perguntar a Fiuk quem não ganharia o programa e o ator se esquivar da pergunta.

Ao chamar Fiuk nesta terça, o apresentador escondeu o rosto com a ficha quer estava em sua mão e brincou dizendo que não queria falar com o ator. "Com ele eu não quero falar hoje", brincou Leifert. Fiuk aproveitou a deixa para pedir desculpas. "Ah Tiago, eu te devo desculpas, eu fiquei muito mal depois. Eu sempre fiz de tudo para entender suas palavras. Eu nunca titubeei. Então desculpa mesmo", disse o filho de Fábio Jr.

Tiago explicou que não ficou chateado. "Não precisa ficar assim, como o Gil explicou para alguns de vocês, no atendimento que ele fez ali no consultório dele, na despensa. Eu falo para o bem de vocês. Eu falo para tirar de vocês o que o público quer de vocês. Quero sempre o bem de vocês", garantiu.

Fiuk continuou se explicando. "Eu sei. Eu me senti muito mal por, de alguma maneira, ter contestado suas palavras. É que o negócio do Arthur vem de muito tempo e eu não queria magoar ele de novo", afirmou.

"A gente super entende que vocês estão cansados. Fica tranquilo, meu trabalho é puxar, nem que seja a fórceps, de vocês uma resposta porque é o que o público quer. O que a torcida de vocês espera", finalizou Tiago Leifert.