Por Persante Baldoni

Publicado 01/06/2021 11:27 | Atualizado 01/06/2021 11:51

A Guarnição da 2° CIA do 33° BPM de Paraty sob o comando do Capitão Ygor partiu nesta segunda ao bairro Pantanal para intensificar o patrulhamento a fim de coibir um possível confronto entre facções, foi então que ao chegar no endereço os policiais abordaram um suspeito e ele revidou a tiros com uma pistola .40, em revide a polícia conseguiu alvejar o bandido que foi levado pelos próprios policiais até o hospital, mas o não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O bairro Pantanal é domínio da facção criminosa Comando Vermelho, após análise os policiais verificaram que a pistola tinha a numeração de referência raspada e mais duas munições intactas.