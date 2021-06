Por Persante Baldoni

A partir da meia noite de 1º de junho, a pesca do camarão volta a ser liberada em Paraty. O Defeso do Camarão acontece no período em que ocorre a sua reprodução e crescimento. Ao longo de 3 meses não é permitida sua captura, coleta ou pesca esportiva, com o objetivo de preservação das espécies e gestão sustentável dos recursos naturais.

Segundo dados da FIPERJ, a pesca do camarão em Paraty é feita quase que integralmente de forma artesanal, em 2019 as espécies com maior descarga foram o Camarão Rosa, o Branco e o Sete Barbas.

A partir do dia 01 de junho o camarão já pode ser encontrado no Mercado de Peixe e nas peixarias de Paraty. Este ano o @pologastronomicoparaty realiza de 04 a 12 de junho, o Circuito Festival do Camarão, que acontece inteiramente voltado ao pescado.