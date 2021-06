Tráfico armado no Condado - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 03/06/2021 09:01 | Atualizado 03/06/2021 09:04

Nesta quarta-feira, por volta das 19:40 horas a guarnição do 33°bpm - 2° cia seguindo as diretrizes do cmt de cia Capitão Ygor seguiu para a Av. Aloisio de Castro no bairro Condado com a principal finalidade reprimir o tráfico de drogas logrando êxito em capturar os Suspeitos. Com eles foram encontradas uma pistola Glock .40 com a numeração raspada, um carregador, 8 munições intactas, dois rádios transmissores e mais 10 pinos de cocaína vendidos a dez reais e 11 pinos de cocaína de cinquenta reais. Depois do registro os acusados permaneceram presos nos artigos 33 e 35 da lei 11343/06 e no artigo 16 do estatuto do desarmamento 10823/03.