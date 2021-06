PARATY CIDADE CRIATIVA DA GASTRONOMIA - Foto www.fotosincriveis.com.br

PARATY CIDADE CRIATIVA DA GASTRONOMIAFoto www.fotosincriveis.com.br

Por Persante Baldoni

Publicado 03/06/2021 11:42 | Atualizado 03/06/2021 11:46

A cidade se preparou para celebrar o momento com o programa Cidade Criativa da Gastronomia.

Para celebrar este momento, o programa Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco realizou hoje no Mercado do Peixe, bairro Ilha das Cobras, aulas show de gastronomia com a chefe Georgia Paraty e o chefe Rosendo Salama, ambos do Pólo Gastronômico de Paraty, eles elaboraram um prato de Spaghetti de Palmito com molho de Camarão e perfume de Cachaça, deu água na boca só de escrever.

A comemoração teve uma participação especial na cozinha, o prefeito Luciano vidal que cozinhou os tradicionais pratos caiçaras: Camarão com Chuchu, Pirão de Caldo de Camarão e Camarão ao Alho e Óleo, o prefeito vem de uma família de pescadores e é famoso cozinheiro. Com essa ação a Prefeitura de Paraty convida a todos a participarem do Circuito Gastronômico – Festival do Camarão, que envolve diversos restaurantes da cidade. Saiba mais nas redes sociais do @pologastronomicoparaty.

O objetivo deste movimento é a valorização de toda a cadeia produtiva da gastronomia e o estímulo da economia local, principalmente neste momento de pandemia. As ações são uma parceria entre o Pólo Gastronômico de Paraty e a Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Pesca e Agricultura.

Também foi produzido um vídeo para os apaixonados por Paraty e por Camarão. Assista em https://fb.watch/5TP5Z3A7BH/



#EuSouGastronomia

#paratycidadecriativa

#paratypatrimoniomundial

#pologastronomicoparaty

#pologastronomicodeparaty

#creativecity #paraty

#creativecitiesnetwork

#cidadescriativas

#nossareceitaeamistura

#umareceitaquesetemperajunto

#visiteparaty #paratyparasempre

#alwaysmixed #brazilianfood