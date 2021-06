Caça aos talentos esportivos de Paraty - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 03/06/2021 10:24 | Atualizado 03/06/2021 10:26

O programa foi lançado com o intuito de atender crianças e jovens na faixa etária de 6 a 17 anos em todo o Município de Paraty, incluindo zona rural, várzea e costeira. Os jovens que se destacarem em alguma atividade esportiva receberão maior apoio e uma atenção realmente profissional, é uma verdadeira caça aos talentos.

Além de que crianças que praticam atividades físicas têm mais estímulo e amadurecimento intelectual, dizem especialistas.

Praticar exercícios físicos na infância e na adolescência é muito benéfico para a saúde do corpo e da mente. É nessa fase que crianças e adolescentes guardam estes conceitos na memória muscular e cerebral. Quem afirmou isso foi o British Journal of Sports Medicine, que destacou um estudo realizado por especialistas do Reino Unido, Escandinávia e América do Norte.

O esporte desenvolve muitas habilidades, especialmente quando a criança e o adolescente são estimulados a conviverem em grupo. Raciocinar, exercitar a memória e a linguagem, compreender situações e estratégias, ajudam no amadurecimento social e emocional da criança, bem como na aprendizagem em sala de aula.

Despertar – Formando novos atletas procura reconhecer as aptidões de cada criança e adolescente e propiciar um treinamento com profissional capacitado e de forma planejada buscando resultados no futuro e impulsionando à prática de esportes desde o começo da vida.

O programa atenderá prioritariamente alunos da rede pública de ensino fora do horário escolar e funcionará em vários núcleos esportivos espalhados pelo município.

