Rio - O Cristo Redentor será iluminado de laranja, nesta terça-feira, a partir das 18h30, pela campanha do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A iniciativa do Governo Estadual faz parte da campanha "Maio Laranja", que busca conscientizar a sociedade para a proteção de crianças e adolescentes.

A data foi escolhida após a morte da menina Araceli Cabrera Crespo, nove anos, que foi sequestrada no dia 18 de maio de 1973. O corpo dela apareceu seis dias depois, atrás do Hospital Infantil de Vitória, no Espírito Santo, com sinais de violência sexual. O sequestro da criança causou grande comoção no movimento pela defesa de crianças e adolescentes.

Em 2000, o Congresso Nacional aprovou a Lei Federal nº 9.970/2000, que instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Caso haja suspeita de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a população pode denunciar no número Disque 100 (Direitos Humanos).