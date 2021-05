Evento para conscientização no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Foto: Divulgação / SMAS

Rio - Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostrou que a quantidade de denúncias de violência contra crianças e adolescentes aumentou em 50% durante a pandemia, sendo o abuso sexual o mais comum. Neste ano, até o início de maio, a SMS registrou 410 casos de violência contra crianças entre os 0 e 9 anos. As meninas são as mais afetadas, representando 58,3% das vítimas. A pesquisa ainda apontou que 72% das violências acontecem dentro de casa. Do total, 66% das vítimas são pretas ou pardas.



"É importante chamarmos a atenção da população, pois esse tipo de violência é difícil de verificar, a Assistência Social e os demais órgãos só conseguem trabalhar a partir das denúncias que chegam. É a partir daí que conseguiremos ampliar e melhorar nosso atendimento", afirmou a secretária Municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, em um evento em Copacabana, Zona Sul, para a conscientização sobre o assunto.



Conselheira tutelar da Zona Sul, Claudelice Silva deixou claro a importância de denunciar situações de abusos contra crianças. "Com as crianças em casa, a violência cresceu muito e o abuso sexual é o mais comum deles. Por isso a importância da denúncia, pois somos um órgão de apoio à população que chega aonde outros órgãos não chegam, mas muita gente não conhece nosso trabalho", apontou.



Para a coordenadora dos Conselhos, Érica Arruda, o abuso infantil é "a pandemia dentro da pandemia”. "Sabemos que existe subnotificação nesse tipo de caso, mas as denúncias por telefone cresceram muito na pandemia e os maiores violadores estão dentro da família. Você, que é vizinho, é importante ficar atento. As denúncias são anônimas e é muito importante que a sociedade faça a sua parte", pediu Érica.



Para denunciar um caso de violência contra crianças e adolescentes, você pode contatar os seguintes canais: Disque 100 (www.disque100.gov.br); 190, da Polícia Militar, para casos de intervenção imediata); 127, Ouvidoria do Ministério Público; 180 (Violência contra a Mulher); CMDCA (https://cmdcario.com.br/denuncie.php); Conselhos Tutelares (https://cmdcario.com.br/enderecos.php); Disque-denúncia: 2253-1177; e Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV): 2334-9869.