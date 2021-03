União dos Policiais do Brasil organizou carreata em Brasília na quarta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 18:33 | Atualizado 19/03/2021 18:55

Policias federais e civis dos estados e demais servidores da Segurança Pública farão uma mobilização na segunda-feira (22), das 15h às 16h, em frente a cada uma de suas unidades de trabalho. O movimento é puxado pela União dos Policiais do Brasil (UPB) e ocorrerá em todo o país.

A manifestação dos agentes é em protesto às reformas promovidas pelo governo federal - com impacto nos estados e municípios. Em nota, a UPB, que reúne mais de 20 entidades do setor, afirma que um desmonte se aproxima. Diz ainda que o ato tem como objetivo "chamar atenção da sociedade e das autoridades para os inúmeros retrocessos que a categoria vem sofrendo com seguidas propostas contra os servidores públicos".

"Dentro os retrocessos estão perdas de direitos e prerrogativas, que começaram na Reforma da Previdência, passaram pela Lei Complementar 173 e, mais recentemente, com a EC Emergencial. Agora, se avizinha mais uma proposta cheia de riscos para o serviço público: a reforma administrativa (PEC 32)".

A reforma prevê novas regras para o funcionalismo de todo o país: extingue o regime jurídico único, criando cinco novos tipos de vínculos no setor público. Desses, apenas um (que será relativo às carreiras de Estado, terão garantia de estabilidade no cargo).

A União dos Policiais do Brasil afirma que as medidas previstas na PEC 32 acarretam "prejuízos e riscos para as carreiras de Segurança Pública. "Tais medidas, se implementadas, implicarão em risco para a independência da atuação dos profissionais de Segurança Pública, assim como das instituições como órgão de estado e não de governo".

Na última quarta-feira, a UPB organizou uma carreata em Brasília, que ganhou adesão de diversas categorias. Foram mais de mil veículos no ato.