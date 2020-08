Rio - Gracyanne Barbosa fez um vídeo para as redes sociais em que aparece dançando e listando as críticas que recebe por conta do estilo de vida que leva e por seu corpo musculoso. Entre as ofensas que recebe, Gracy listou: "parece homem", "malha muito, perdeu a noção", "deformada", "monstro", "já passou dos limites", "era tão bonita", entre outras.

"Muitas pessoas me atacam por achar meu corpo exagerado, eu não ligo. Por mais que queiram ditar regras, os outros são apenas os outros e quem decide o que é melhor pra si, somos nós mesmos . As pessoas ao invés de colocarem imposições de como se deve ser, poderiam abrir espaço para o amor e empatia. Existe beleza em tudo, seja magra, gorda, musculosa, baixa, alta, crespa, lisa. Você decide, você define o seu padrão de beleza, porque bonito é ser feliz! E toda beleza é exclusiva e única. Somos muito mais do que se pode enxergar por fora", escreveu Gracy na legenda do vídeo.