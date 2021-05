Telma Dias, de 30 anos, deixa dois filhos de 8 e 3 anos de idade Reprodução/Redes sociais

Rio - Horas depois de comemorar o aniversário de 30 anos, na madrugada desta terça-feira, uma mulher foi morta a facadas na mesma casa em que os filhos de 8 e 3 anos dormiam, em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, pai do filho mais novo, que está foragido. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Na comemoração de seu aniversário, horas antes do crime, Telma Gervásio Dias chegou a gravar um vídeo em agradecimento aos amigos. Na legenda, ela os recomendou que tomassem cuidado com a covid-19. "A todos os amigos, só gratidão. Só peço de presente que vocês usem máscara e álcool em gel. Se cuidem da covid porque não é brincadeira essa doença. Amo todos", escreveu.

Segundo o Corpo de bombeiros, a vítima foi encontrada em um dos quartos da casa, com uma perfuração embaixo da axila direita e segurava um celular em uma das mãos. De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher foi atacada diversas vezes na região das costas com um objeto cortante, provavelmente uma faca. O inquérito foi instaurado na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DCPCAMI), diversas testemunhas e familiares já foram ouvidos.

A Polícia Militar, que foi acionada por volta das 4h para uma ocorrência de feminicídio, encontrou a porta da casa aberta e a luz da cozinha acesa quando chegou no local. Os dois filhos de Telma também estavam lá, um bebê dormindo na sala e o outro no quarto. O Conselho Tutelar também foi acionado.



Ainda segundo a PM, existia um histórico de brigas entre o casal e a vítima chegou a ter uma medida protetiva de urgência contra o suspeito, mas posteriormente revogou. O homem já está sendo procurado, mas até a manhã desta terça-feira ainda não tinha sido encontrado.