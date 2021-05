Miguel Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 20:43

Rio - Joia das categorias de base do Fluminense, o meia Miguel busca rescisão com o clube na Justiça. Enquanto a decisão não acontece, outros clubes já monitoram a situação, como o Santos, à pedido de Fernando Diniz. No entanto, de acordo com o portal 'NetFlu', o Flamengo também estaria interessado no jovem.

Ainda segundo o portal, apesar do interesse, o Flamengo não vai entrar em uma briga com o Fluminense. O Rubro-Negro deve esperar a decisão judicial para avaliar a investida no meio-campista. Caso fique no Fluminense, o Fla deve aguardar até 2022, quando se encerra o contrato do atleta, para fazer uma proposta.

Com vínculo até junho do ano que vem com o Tricolor, Miguel pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de janeiro. O meia já foi derrotado na primeira investida nos tribunais e teve a liminar indeferida pelo juiz.