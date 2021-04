Oficio foi encaminhado à presidência do Tribunal de Justiça do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 18:29 | Atualizado 07/04/2021 19:33

Diante do avanço da pandemia, entidades representativas de funcionários públicos do Sistema de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reivindicam a retomada do trabalho remoto. A Assemperj (dos servidores do MPRJ), Asdperj (Defensoria) e Asproerj (PGE) enviaram um ofício conjunto com pedido de urgência para a presidência do TJRJ pedindo o aumento das medidas restritivas e de proteção aos trabalhadores dessas instituições.



As entidades ressaltam que as resoluções do tribunal vinculam os trabalhadores das outras instituições na dinâmica do trabalho. "Assim, destacou-se, também, a importância do retorno ao Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU), previsto no Ato Conjunto Normativo TJ/CGJ nº 05/2020. Além disso, foi solicitada a suspensão do prazo dos processos físicos e das audiências presenciais não imprescindíveis, dentre outras medidas de segurança emergencial", afirmam.

As associações acrescentam ainda que, segundo o Mapa de Risco, cidades com bandeira roxa ou com a ocupação dos leitos de UTI acima de 80% devem tomar medidas restritivas para impedir a propagação da covid-19.

Publicidade

"Conscientes das recomendações sanitárias e científicas, as entidades buscam resguardar a saúde dos servidores destas instituições e da população fluminense como um todo".