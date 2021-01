Dalton Luiz Vieira Santana, de 31 anos Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 07:12 | Atualizado 26/01/2021 11:43

Rio - A Polícia Civil faz, na manhã desta terça-feira (26), uma operação na Favela da Kelson's, na Penha, Zona Norte do Rio, para cumprir mandados de prisão. Entre os criminosos procurados estão os envolvidos na morte da jovem Bianca Lourenço Silva, de 24 anos, retirada à força de um churrasco no último dia 3 . A ação conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Dois suspeitos foram mortos e outros quatro presos por associação ao tráfico de drogas.

Dalton Luiz Vieira Santana era namorado da moça e não aceitava o término do relacionamento. Ele é apontado pela polícia como um dos líderes do tráfico na Kelson's e no conjunto de favelas na Penha. O Disque Denúncia oferece R$ 2 mil por informações que levem à prisão dele . Além de Dalton, outro criminoso identificado como Doca é acusado de matar a jovem.

Publicidade

fotogaleria

Bianca estava em um churrasco com amigos, comemorando a chegada de 2021. Ao saber que ex namorada estava na confraternização, Dalton e o comparsa invadiram o local e a retiraram a força.

Publicidade

Policiais militares do 17º BPM (Ilha do Governador) acharam o corpo da moça dentro de um tonel à beira da Praia do Fundão, no dia 12. Perícia do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que os restos mortais eram da Bianca.

Dalton é acusado de tráfico de drogas, tentativa de roubo e feminicídio.