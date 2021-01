Dalton Luiz Vieira Santana, de 31 anos Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 18:13

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quarta-feira, um cartaz pedindo informações que levem à prisão de Dalton Luiz Vieira Santana, de 31 anos, um dos líderes do tráfico da Favela Kelson’s e principal suspeito da morte de Bianca Lourenço Silva, 24, que estava desaparecida desde o dia 3 de janeiro . Ela teria sido retirada à força pelo ex-namorado de um churrasco em que estava com os amigos.

Nesta terça-feira (12), policiais militares do 17º BPM (Ilha do Governador) acharam um corpo, através de informações do Disque Denúncia, dentro de um tonel na Praia do Fundão, em um ponto atrás do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão. O Instituto Médico-Legal (IML) confirmou, no começo da tarde desta quarta (13), que os restos mortais encontrados são de Bianca. A confirmação aconteceu após o instituto finalizar o laudo através das digitais da jovem.



Dalton foi preso em junho de 2010, após praticar dois roubos no mesmo dia, na Ilha do Governador. Ele foi beneficiado com Livramento Condicional em outubro de 2015, quando teve seu retorno marcada para abril de 2016, o que não aconteceu até a presente data, segundo a Vara de Execuções Penais. Contra ele constam quatro mandados de prisão por Tráfico de Drogas e Roubo/Crime Tentado, sendo três preventivas e uma condenação.



