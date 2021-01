Bianca Lourenço, 24 anos, estava desaparecida. Família acredita que a moça tenha sido morta pelo ex-namorado Arquivo pessoal

Por Carolina Freitas

Publicado 13/01/2021 14:58 | Atualizado 13/01/2021 15:33

Por volta das 14h50, a Polícia Civil informou que a família de Bianca fez a liberação do corpo do IML.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) confirmou a identificação da vítima. "Por meio do Instituto Médico Legal (IML), informamos que o corpo encontrado nesta terça-feira (12/), na Ilha do Fundão é da jovem Bianca Lourenço, desaparecida desde o dia 3 de janeiro deste ano. A identidade foi confirmada por meio de perícia necropapiloscópica. O corpo já está à disposição da família no IML. As investigações estão em andamento pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)".

A família suspeitava que a jovem tenha sido morta pelo ex-namorado, Dálton Vieira Santana, apontado por atuar como traficante no Complexo da Penha. Testemunhas relataram que Bianca e o criminoso tiveram um relacionamento amoroso e estavam separados há alguns meses.

No dia do desaparecimento, a vítima teria sido retirada a força pelo traficante de um churrasco com amigos. A jovem, que não morava mais na comunidade há mais de um ano, participava de uma comemoração de ano novo.

Familiares acreditavam que Bianca teria sido morta dentro da comunidade Kelson's, também na Penha, e jogada numa localidade conhecida como 'cais da Kelsons'. Uma tia da vítima disse que no dia em que Bianca desapareceu, ela conversou com o suspeito que admitiu ter matado a ex-namorada.

Ainda não há informações sobre a data e local de enterro da jovem.