Bianca Lourenço Arquivo pessoal

Por Anderson Justino

Publicado 05/01/2021 12:25 | Atualizado 05/01/2021 12:44

Rio – A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma jovem de 24 anos moradora da favela Kelsons, na Penha, Zona Norte do Rio. Segundo familiares, a moça está desaparecida desde o último domingo (3), quando foi retirada a força de uma festa que frequentava com amigos. A família de Bianca Lourenço acredita que ela tenha sido assassinada pelo ex-namorado, um jovem que faz parte do tráfico local.



Segundo uma tia da jovem, a família teme por represália do tráfico de drogas e por isso ainda não procurou a polícia.



Segundo ela, Bianca estava em um churrasco quando o ex-namorado, um traficante identificado apenas como Dalton, a colocou dentro de um carro e seguiu para o interior da comunidade.



“A família procurou por ela e encontraram o bandido bebendo em um bar. Quando questionaram, ele disse que havia matado ela”, disse.



Ainda segundo a tia, o corpo da sobrinha teria sido esquartejado e jogado numa região conhecida como ‘cais da Kelsons’.



Para a tia, a jovem já previa o que poderia acontecer com ela. No último dia 31 de dezembro ela compartilhou, em sua página do Facebook, um texto escrito pela própria tia sobre o assassinato da juíza Viviane Vieira do Amaral, morta pelo marido na frente das três filhas.



“Eu acredito que ela estava se sentindo oprimida e pressionada. Se tivesse falado isso pra família, a gente ia tirar ela de dentro da comunidade”, completou a tia.



O assassinato da jovem, com a hashtag #justicapelabia foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Muitos dizem que ela foi assassinada por postar uma foto usando biquíni.

Segundo relatos, traficante da Penha mandou matar a namorada porque postou essas fotos se biquíni.

Falam até em esquartejamento.



"Vale como um alerta pras meninas, infelizmente todas nós estamos correndo esse risco"



#justicapelabia#machismo#feminicidio pic.twitter.com/64391S26NR — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) January 5, 2021

Procurada, a Polícia Civil disse que não há registros sobre o caso e que está apurando os fatos através de informações nas redes sociais.



A PM diz que não houve ocorrência envolvendo a situação relatada a cargo do 16ºBPM (Olaria).