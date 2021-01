Bianca Lourenço, 24 anos, estava desaparecida. Família acredita que a moça tenha sido morta pelo ex-namorado Redes sociais

Publicado 13/01/2021 09:46 | Atualizado 13/01/2021 10:26

A polícia informou que ainda será realizado um exame na arcada dentária para confirmar a identidade e após o término do exame cadavérico, a família da jovem será chamada para o reconhecimento. As investigações continuam em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

A família suspeita que a jovem tenha sido morta pelo ex-namorado, Dálton Vieira Santana, suspeito de atuar como traficante no Complexo da Penha.

Testemunhas relataram que Bianca e Dalton tiveram um relacionamento amoroso e estavam separados há alguns meses. No dia do desaparecimento, Bianca teria sido retirada a força por Dálton de um churrasco com amigos. A jovem, que não morava mais na comunidade há mais de um ano, participava de uma comemoração de ano novo.

A família acredita que a jovem tenha sido morta dentro da comunidade Kelson's, na Penha, e jogada numa localidade conhecida como 'cais da Kelsons'. Uma tia da vítima disse que no dia em que Bianca desapareceu, ela conversou com o suspeito que admitiu ter matado a ex-namorada.