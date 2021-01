Bianca Lourenço, 24 anos, estava desaparecida. Família acredita que a moça tenha sido morta pelo ex-namorado Redes sociais

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 21:52 | Atualizado 12/01/2021 22:10



Rio - A Polícia Militar encontrou, na noite desta terça-feira, um corpo que pode ser da jovem Bianca Lourenço, de 24 anos, que estava desaparecida desde o dia 3 de janeiro . Segundo informações preliminares, o corpo teria sido encontrado boiando na praia da Ilha do Fundão, na Zona Norte do Rio. Agentes da Delegacia de Homicídios (DH) estiveram no local para fazer perícia.

A família da jovem acredita que ela tenha sido assassinada pelo ex-namorado, o traficante Dalton Vieira Santana, suspeito de chefiar o tráfico de drogas na comunidade da Kelsons, também na Penha.



Publicidade

fotogaleria

De acordo com testemunhas, Bianca e Dalton tiveram um relacionamento amoroso e estavam separados há alguns meses. No dia do desaparecimento, Bianca teria sido retirada a força por Dálton de um churrasco com amigos. A jovem, que não morava mais na comunidade há mais de um ano, participava de uma comemoração de ano novo.

Publicidade

A família acredita que a jovem tenha sido morta dentro da comunidade e jogada numa localidade conhecida como 'cais da Kelsons'. Uma tia da vítima disse que no dia em que Bianca desapareceu, ela conversou com o suspeito que admitiu ter matado a ex-namorada.