Reinier Reprodução

Por O Dia

Rio - Contratado pelo Real Madrid no começo do ano por cerca de 30 milhões de euros (na época, R$ 136 milhões), Reinier foi emprestado ao Borussia Dortmund e também não vem recebendo oportunidades no clube alemão. O jornal espanhol "AS" detalhou alguns dos motivos pelos quais o jovem de 18 anos tem sido utilizado no futebol europeu.

Ao todo, o jovem esteve em campo em apenas 136 minutos, ou oito partidas incompletas. Ao chegar ao Real Madrid, em fevereiro, o atleta foi avaliado com potencial. Porém, logo foi cedido ao time B, onde fez apenas três partidas até as competições serem interrompidas pela Covid-19.

Publicidade

Com isso, foram três meses sem atividades na Espanha, com o mundo do futebol aguardando autorização dos agentes de saúde para retomar as atividades. Quando elas voltaram, Reinier foi integrado ao time profissional do Real Madrid, mas nem sequer entrou em campo.



Reinier acabou sendo emprestado ao Borussia Dortmund em agosto. O atleta acabou enfrentando outra dificuldade. Estava sem ritmo de jogo e abaixo fisicamente dos seus companheiros. "Dá para perceber que ele passou vários meses sem energia, apenas treinando e jogando na Espanha", disse Michael Zorc, do Dortmund, em entrevista em novembro.



Após alcançar o nível físico ideal para mostrar ao clube alemão seu potencial, Reinier enfrentou o segundo problema na Alemanha ao contrair a Covid-19 no final de novembro. Depois, teve um desconforto muscular e perdeu as últimas partidas do ano.



Publicidade

De acordo com a publicação, o idioma é uma barreira para o brasileiro. O jovem vem recebendo aulas de alemão, mas, seu nível, no momento, ainda não permite uma conversa com os companheiros. O mesmo acontece durante as conversas com o treinador. Com isso, ele tem dificuldades de entender as instruções.



Com isso, o futuro do jovem no Borussia está em aberto. Na Espanha especula-se que ele deve ter o empréstimo encerrado e retornar ao Real. Porém, na Alemanha a visão é diferente. “A princípio não temos intenção de encurtar o prazo do empréstimo. A Covid-19 o fez perder tempo, mas teremos paciência com ele. E ele também tem”, disse Michael Zorc.