Mbappé e Neymar: jogadores do PSG entre os mais valiosos do futebol

Publicado 11/05/2021 14:52

Kylian Mbappé e Erling Haaland são os jogadores mais valiosos do futebol, segundo um estudo da KPMG Football Benchmark, divulgado nesta terça-feira (11). Com o crescimento do norueguês, Neymar ficou fora do top 5, mesmo com aumento de valorização em relação ao último levantamento.

Destaque do PSG na temporada, Mbappé continua como o jogador mais valorizado, com valor estimado em 189 milhões de euros (cerca de R$ 1,19 bilhão). Haaland, do Borussia Dortmund, agora ocupa o segundo lugar, com 131 milhões de euros (R$ 830 milhões).

Já Neymar, apesar de ter valorizado 1 milhão de euros em relação ao levantamento de fevereiro, caiu para o sexto lugar, com 116 milhões de euros (R$ 735,5 milhões). O craque do PSG ainda ficou atrás de: Harry Kane, do Tottenham, com valor de 127 milhões de euros (R$ 805 milhões); Rashford, do Manchester United, com 121 milhões de euros (R$ 768 milhões), e Sterling, do Manchester City, com 119 milhões de euros (R$ 755,4 milhões).

Para calcular o valor de mercado, o estudo considera desempenho, idade e tempo de contrato.