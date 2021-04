Considerado uma das maiores revelações de geração 2000, o norueguês Haaland está em alta no mercado da bola AFP

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 21:30

Rio - O Chelsea entrou na briga pelo atacante sensação Haaland, do Borussia Dortmund. Segundo o jornal inglês "The Telegraph", o clube inglês estaria disposto a vender o atacante Tammy Abraham por cerca de 40 milhões de libras (R$ 302 milhões) e liberar Olivier Giroud, que está próximo do fim do contrato. O atacante Lukaku, da Inter de Milão, também seria uma opção para os Blues.

Publicidade

Com a saída de Giroud, daria um alívio na folha salarial de cerca de de 200 mil libras (R$ 1,5 milhão) por semana. Apesar vontade de contar com os atletas, a negociação não será fácil, visto que os atacante são consideráveis imprescindíveis em seus respectivos times.



Abraham e Giroud não vivem uma grande fase no Chelsea. Os atacante ainda não engataram uma sequência de boas partidas, e Thomas Tuchel tem optado por usar Havertz e Werner como centroavantes.