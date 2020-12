Lisca, técnico do América-MG Divulgação

Por O Dia

Rio - Em grande fase no América-MG, o técnico Lisca está na mira de grandes clubes do futebol brasileiro. Em entrevista ao canal "Zico 10", o treinador revelou que comandar o Flamengo é um dos sonhos da sua carreira. No entanto, ele deixou claro que aceitaria outros convites.

"O time que eu sonho em trabalhar, gostaria de trabalhar em um dos três maiores clubes do país. Eu falar um assim, especificamente, pode me prejudicar e fechar portas. Agora, têm times que são ícones. Por exemplo, quem não gostaria de treinar o Flamengo um dia na vida?", declarou.



Lisca também analisou sua ascensão dentro do país. Vivendo seu melhor momento na carreira, o técnico foi alvo de propostas, mas optou pela permanência no América-MG.



"Eu ainda tive essa passagem no Inter, mas foi uma coisa mais pessoal por um momento difícil do clube. É mostrar serviço, ir galgando espaço, ganhando dos clubes grandes quando você está em um time menor… Esse ano tive alguns convites, mas como eu tive esse compromisso com o América-MG, que eu resolvi cumprir até o final, acho importante isso na nossa classe, mas eu acho que minha oportunidade está chegando perto", completou.