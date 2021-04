Manoel Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 09:30

Rio - Ainda não anunciado oficialmente como reforço do Fluminense, o zagueiro Manoel já fez exames médicos e passou por uma avaliação física no Centro de Treinamento do clube, localizado na Barra da Tijuca, na última terça. O estafe do jogador, inclusive, chegou a postar um stories no Instagram.

Manoel, de 31 anos, utilizou as suas redes sociais para se despedir do Cruzeiro. Para acertar com o clube carioca, o defensor teve que romper o seu contrato com o clube mineiro.

"Tudo aconteceu muito rápido e hoje encerro minha passagem pelo Cruzeiro. Sou eternamente grato pelos anos incríveis que passei no clube. Desde quando cheguei em 2014 foram vários jogos, vitórias, títulos e amizades. Passaram diversas pessoas nesse período e eu sou muito grato por todos que me apoiaram e ajudaram nessa trajetória. Aqui deixo meu agradecimento a todos que fizeram parte do meu dia-dia na Toca, as tias da cozinha, galera do vestiário e do campo, comissão técnica e jogadores. Muito obrigado por tudo! A torcida do Cruzeiro eu agradeço a cada grito de incentivo que recebi das arquibancadas e as milhares de mensagens que enviaram nas redes sociais nesse período. Nunca faltou vontade dentro de campo, eu tentei colocar o Cruzeiro na Série A e tenho certeza que vocês vão voltar para onde nunca devia ter saído. Sempre estarei na torcida por vocês! Abraços, Manoel Messias", escreveu o defensor.



Revelado pelo Athletico-PR, o jogador passou pelo Cruzeiro e pelo Corinthians. Manoel chega ao Fluminense para ser mais uma opção na zaga. O entendimento tricolor é de que Luccas Claro e Nino foram uma defesa qualificada, mas faltam opções para a reserva. Além dele, David Braz, do Grêmio, também está perto do clube carioca.