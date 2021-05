Gustavo Campanharo Divulgação

Publicado 24/05/2021 19:19

Caxias do Sul - O meia Gustavo Campanharo, ex-Chapecoense e Bragantino, está internado na UTI por complicações causadas pela Covid-19. O meia de 29 anos deu entrada em um hospital na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, após ter problemas pulmonares. A informação é do site "GE".

Atualmente, Campanharo defende o Kayserispor, da Turquia. Recentemente, ele precisou passar por uma cirurgia no joelho e voltou ao Brasil para se recuperar, mas acabou contraindo o vírus. Ele teve 50% dos pulmões comprometidos.

Além dos problemas pulmonares, Campanharo apresentou também pneumonia e uma bactéria. O jogador ainda não precisou ser intubado, mas vem sendo acompanhado de perto pelos médicos.