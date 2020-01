Negociando com o Flamengo, Thiago Maia não é relacionado para partida da Copa da Liga Francesa

Rio - Na mira do Flamengo para 2020, Thiago Maia segue sendo pouco aproveitado pelo Lille, da França. Nesta terça-feira, o clube divulgou a lista de relacionados para o jogo válido pelas quartas de finais da Copa da Liga Francesa, diante do Amiens, e o brasileiro esteve de fora mais uma vez. Vale lembrar que o jogador negocia com o Rubro-Negro e pode ser anunciado nos próximos dias.

Perguntado sobre o jogador no fim do ano passado, o diretor executivo do clube, Bruno Spindel abriu o jogo sobre as chances de contratar o jogador e rasgou elogios ao meia.

"Estamos trabalhando para qualificar o elenco, ele é um grande atleta, campeão olímpico, e só temos bem a falar dele. Temos que esperar o seguimento da janela, quando tiver algo de concreto, o Flamengo vai anunciar”, afirmou Spindel.

Campeão olímpico em 2016, o meia foi bastante utilizado nos dois primeiros anos no futebol francês. No entanto, na atual temporada, Thiago Maia vem recebendo poucas oportunidades e atuou em apenas cinco partidas na atual temporada. Pelo Alvinegro Praiano, o jogador foi bicampeão paulista (2015 e 2016).