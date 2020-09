Vídeo: Novak Djokovic é desclassificado do US Open por acertar bolada no rosto de juíza

Estados Unidos - O sérvio Novak Djokovic foi desclassificado do US Open neste domingo. Durante a partida contra Pablo Carreño Busta, pelas oitavas de final do torneio, o número 1 do mundo se irritou ao ter o serviço de linha quebrado pelo adversário, deu uma raquetada com raiva para trás e acabou acertando o rosto da juíza de linha, que ficou alguns segundos caída no chão da quadra.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 6, 2020 Assista ao momento:

Djokovic era o favorito ao título do US Open. Em 2020, o sérvio colecionava 26 vitórias em 27 partidas. Já seu adversário, Pablo Carreño Busta, ocupa apenas a 27ª colocação no ranking da ATP.