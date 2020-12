Odair Hellmann é apresentado oficialmente no Al Wasl Reprodução/Al Wasl

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 15:21

Emirados Árabes - Odair Hellman foi oficialmente apresentado como novo treinador do Al Wasl, dos Emirados Árabes, neste sábado. Cinco dias após ter confirmado sua saída do Fluminense, o técnico teve sua apresentação no clube de Dubai e posou com uma camisa e um cachecol da equipe.

Publicidade

| رسمياً البرازيلي أودير هيلمان يتولى تدريب الإمبراطور .

مرحبًا بك في زعبيل pic.twitter.com/aXlz1ve2Pb — AlWasl SC (@AlWaslSC) December 12, 2020

O time árabe, que já foi comandado inclusive por Diego Maradona, desembolsou US$ 2,1 milhões (R$ 10,7 milhões) para ter Odair, inicialmente, por 18 meses. Contando com premiações, os valores podem chegar a R$ 600 mil por mês apenas em vencimentos. No Fluminense, o Papito recebia cerca de R$ 250 mil e tinha contrato até o fim deste ano.

Publicidade

Odair chega para assumir um time sem muita prentensões para o final do ano, afinal o Al Wasl está apenas na nona colocação do campeonato nacional, tendo quatro jogos do fim da fase atual. Tendo 12 pontos, 11 atrás do líder Sharjah, o time de Dubai basicamente não tem mais chances de título e tem baixas possibilidades de se classificar para a Liga dos Campeões da Ásia.