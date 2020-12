Ygor Catatau Rafael Ribeiro/Vasco/Divulgação

12/12/2020

Rio - Vasco e Madureira estão acertando os últimos detalhes para que o zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau tenham seus empréstimos prorrogados até o fim do Brasileirão. A informação foi incialmente dada pelo canal no Youtube "Atenção, Vascaínos".

Os jogadores chegaram ao Cruzmaltino após o Carioca e seus contratos se encerram no fim do ano. Catatau jogou em 12 jogos nesta temporada, seu único gol foi marcado na vitória no clássico contra o Botafogo, pela 10ª rodada do Brasileirão. Enquanto isso, Marcelo Alves entrou em campo nove vezes, sendo sete como titular no Brasileirão.