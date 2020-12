Esporte

Al-Nasr, dos Emirados Árabes, aguarda escolha do novo presidente do Santos para formalizar proposta por Marinho

Destaque no futebol brasileiro em 2020, o atacante está na mira do clube de Dubai desde agosto, quando representantes do time estiveram no Brasil monitorando jogadores do Campeonato Brasileiro

Publicado 12/12/2020 15:08 | Atualizado há 1 hora