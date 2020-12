United e City empataram sem gols AFP

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 16:34

Inglaterra - Em clássico pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, Manchester United e Manchester City ficaram no empate sem gols no estádio de Old Trafford. A partida entre as duas equipes foi bastante morna, com poucas emoções para os torcedores.

Dono da casa, o Manchester United tentou pressionar o rival no começo da partida. Os Reds Devils adiantaram a marcação, porém sem muita eficiência. O Manchester City suportou a pressão e passou a controlar a partida na metade final da primeira etapa. O roteiro foi semelhante no segundo tempo.



A partida no geral teve poucos lances de emoção. Pelo lado do United, a melhor chance foi com Pogba, que aproveitou erro na saída de Ederson, mas foi travado na hora do chute. O City perdeu uma bela oportunidade com Mahrez no primeiro tempo, após belo passe de De Bruyne.

No segundo tempo, o United chegou a ter um pênalti assinalado. Bruno Fernandes achou lindo passe para Rashford na esquerda. O camisa 10 driblou Walker e foi derrubado. O juiz marcou pênalti, mas voltou atrás após o jogador do United ser flagrado em posição irregular pelo VAR.

O empate deixou os dois times fora do G-4. Na próxima rodada, o United encara o Sheffield United. A partida acontece na quinta-feira, fora de casa, às 17h. O City terá pela frente o West Bromwich. O jogo será na quarta-feira, no Etihad Stadium também às 17h.