Paolo Rossi morreu aos 64 anos AFP

Publicado 12/12/2020 15:28

Itália - Campeões mundiais em 1982 e centenas de torcedores foram a Vicenza (nordeste da Itália) neste sábado para prestar uma última homenagem a Paolo Rossi, herói do tricampeonato da "Azzurra", em um funeral emocionante na Itália.



Seus companheiros na conquista da Copa do Mundo da Espanha carregaram o caixão de 'Pablito', grande nome do título de 1982, na praça da catedral de Vicenza, cidade cujo clube ele ajudou a alcançar resultados inesperados (2º lugar no campeonato italiano de 1978). "Se sou campeão mundial, é graças a ele", disse Fulvio Collovati, ex-zagueiro da seleção nacional.

Artilheiro da Copa do Mundo de 1982 (6 gols), Rossi foi o grande arquiteto do triunfo italiano. Uma atuação premiada com o prêmio Bola de Ouro do mesmo ano. Sua morte na quarta-feira, aos 64 anos, após uma longa doença, gerou uma onda de luto e homenagens nacionais, principalmente em Vicenza, onde comandou seu clube na Série A.

Graças a Rossi, o artilheiro do campeonato de 1978 (24 gols), o modesto clube terminou a temporada como vice-campeão, atrás apenas da Juventus. Uma lembrança inesquecível desta cidade do nordeste do país onde milhares de pessoas foram homenageá-lo na sexta-feira no estádio Menti, onde o ocorreu o velório.



E neste sábado, apesar das restrições impostas pela covid-19, centenas de pessoas se reuniram em frente à catedral da cidade. Apenas 250 pessoas foram autorizadas a comparecer à cerimônia, transmitida ao vivo pela televisão nacional.

"Um irmão" para Cabrini -

"Não perdi apenas um companheiro de equipe, mas um amigo, um irmão", disse o ex-zagueiro italiano Antonio Cabrini.



"Juntos, lutamos e vencemos, às vezes perdemos, sempre querendo voltar. Fazemos parte de um grupo. Não achávamos que você fosse embora tão cedo. Tchau Paolo!"



O filho de Rossi, Alessandro, carregou o caixão com os companheiros de seu pai, seguido por sua viúva, Federica, e suas filhas Sofia Elena e Maria Vittoria.



A entrada da catedral foi adornada com uma reprodução em grande formato da capa do jornal Gazzetta dello Sport um dia após a vitória da Itália por 3 a 1 sobre a Alemanha na final da Copa do Mundo, onde Rossi abriu o placar.



Uma camiseta da seleção italiana com o número 20 e uma faixa do Vicenza foram colocados no caixão. Após a cerimônia, um longo aplauso e o som dos sinos da catedral acompanharam os gritos das pessoas lá fora, que cantaram em voz alta "Paolo, Paolo ...". Após a cremação, suas cinzas retornarão à sua Toscana natal, disse sua esposa esta semana.