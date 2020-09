Lamentável! Juíza acertada por Djokovic é ameaçada e filho morto citado: 'Logo se juntará a ele'

Rio - A bolada dada pelo tenista Novak Djokovic na juíza de linha Laura Clark no US Open - e que causou a eliminação do jogador do torneio -, segue rendendo e ganhou contornos inacreditáveis.

Ela foi forçada a fechar sua conta no Instagram após ser inundada com mensagens ameaçadoras e odiosas. Alguma dessas mensagens foram desencadeadas pela tragédia que Laura sofreu quando, em 2008, seu filho de 25 anos morreu em um acidente com uma bicicleta. Um dos internautas escreveu: "Não se preocupe, logo você se juntará a ele", escreveu.

Eles também usaram uma foto dela promovendo uma empresa de vinhos para alegar que ela tinha problemas com bebida. “Você consegue beber litros de álcool, mas não consegue sobreviver a uma bola de tênis? Desempenho ruim. Canalha", foi uma das frases publicadas.

Diante do ocorrido, Djokovic, que já havia pedido desculpas públicas pelo ocorrido, teve que pedir nas redes sociais por "compreensão" aos seus seguidores. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que uma eliminação do tipo ocorreu no esporte, com outros tenistas famosos já enfrentando o mesmo.

Novak Djokovic quite rightly booted from the @usopen for this pic.twitter.com/EI1DpLR3pn — Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) September 6, 2020

Laura começou como juíza em torneios juvenis e universitários até chegar os melhores torneios, como os Grand Slams. Sua primeira participação em um grande torneio foi em 2009, em Cincinnati. A partir daí trabalhou nas séries da Copa Davis, na ATP 500 de Barcelona e na Rod Laver Cup (torneio de exibição organizado por Roger Federer), em 2018, em Chicago.