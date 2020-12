Por Venê Casagrande

Publicado 12/12/2020 15:08 | Atualizado 12/12/2020 15:10

Os sócios do Santos estão participando, neste sábado, da eleição para escolher o presidente do clube para o próximo triênio (2021 até 2023). O que os associados não sabem é que o pleito interfere de forma indireta a Marinho. O Al-Nasr, dos Emirados Árabes, está aguardando apenas a definição do novo mandatário para enviar uma proposta oficial ao Peixe para tentar a contratação do atacante.Os empresários brasileiros que intermedeiam a negociação entre Al-Nasr e Santos estão em Dubai e jantaram (sete horas na frente pelo fuso horário) com pessoas da diretoria do clube dos Emirados Árabes para finalizar os últimos detalhes antes de enviar o documento ao Peixe. Cientes que Marinho é peça fundamental no time do técnico Cuca e um dos destaques do futebol brasileiro, a ideia dos sheiks é oferecerem salário milionário ao atacante, algo que possa mexer com o desejo do atleta e, consequentemente, topar deixar o futebol brasileiro.O interesse do Al-Nasr é antigo e esquentou quando representantes do clube de Dubai estiveram no Brasil, no fim de agosto e começo de setembro, para monitorar destaques do futebol brasileiro. No dia 30 de agosto, eles assistiram ao jogo entre Santos e Flamengo, disputado na Vila Belmiro, na companhia de Peres, então presidente do Peixe