Escurinho vestindo a camisa tricolor Divulgação/Fluminense

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 14:51 | Atualizado 12/12/2020 15:06

Rio - Benedito Custódio Ferreira, o Escurinho, morreu na tarde deste sábado. O anúncio foi feito pelo Fluminense, clube que o ex-ponta-esquerda defendeu em 490 oportunidades entre 1954 e 1964. Os 10 anos no clube o tornaram o quinto jogador com mais partidas pelo time carioca. Aos 90 anos, ele faleceu devido a uma falência múltipla dos órgãos.

Escurinho nasceu em Nova Lima (MG) no dia 3 de julho de 1930 e começou a carreira no Vila Nova, chegando ao Fluminense com 23 anos. Na sua passagem pelas Laranjeiras, o ex-ponta-esquerda marcou 110 gols e conquistou três títulos: o Campeonato Carioca de 1959 e o Torneio Rio-São Paulo de 1957 e 1960. Benedito também atuou em nove partidas pela seleção brasileira.