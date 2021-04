Mackenzie Dern Reprodução Instagram

Rio - Os fãs de MMA vão poder acompanhar neste sábado o segundo duelo entre mães na história do UFC. Vivendo grande fase na carreira, Mackenzie Dern vai enfrentar a norte-americana Nina Ansaroff, que retorna à organização apenas seis meses após dar à luz a sua primeira filha. Além disso, um resultado positivo no UFC Las Vegas 23 poderá colocar a multicampeã mundial de jiu-jítsu no top 5 do peso palha (até 52kg), deixando-a ainda mais próxima do tão sonhado título.

"Estava querendo muito alguém mais ranqueada do que eu. Na minha última luta eu enfrentei a Virna e ela era uma das poucas meninas que conseguia lutar em dezembro, por isso a gente fechou a luta. Eu ficava pedindo por favor para me darem alguém do top 10 e quando eles ofereceram a Nina, fiquei muito feliz. Sei que é um passo muito importante e acho que essa luta vai falar muita coisa para ambas as partes", empolga-se Dern.

Sem deixar de lado sua confiança, a americana com nacionalidade brasileira sabe que não será um duelo fácil e faz questão de exaltar as qualidades de Nina Ansaroff, que abandonará seu sobrenome e passará a se apresentar para as lutas assumindo o 'Nunes' da esposa, a campeã do UFC Amanda Nunes.

"Ela é uma grande trocadora e eu sou do chão, então vai ser muito interessante. Prefiro pegar uma lutadora que é 100% trocação, porque bem ou mal fica um pouco peixe fora d'água quando bate no chão, só que a Nina é sinistra. A defesa de queda dela é incrível, ela tem o tempo certo, uma reação boa, então não vai ser fácil assim. Acredito que se eu levar para o chão, vou conseguir acabar a luta com uma finalização. A ideia é essa, não tem nem como esconder o que eu quero fazer. Não quero ficar três rounds trocando, igual na minha última luta", diz a atleta de 28 anos.

Além dos frutos que ela poderá colher dentro do Ultimate, esse confronto terá outro sabor ainda mais especial para Mackenzie pelo fato da Nina ter se tornado mãe recentemente. Enquanto Mackenzie é mãe de Moa, que completa 2 anos em junho, Nina é mãe de Raegan, de apenas seis meses."Estou muito feliz com essa oportunidade, pelo fato dela ser a quinta no ranking e por ser duas mães lutando uma contra a outra. Vamos estar representando muitas mulheres e talvez servindo até de inspiração para quem ainda não tem filho, se estava na dúvida por causa da carreira. Quem ganhar vai ter fralda por um ano", brinca.

Ano passado Mackenzie conseguiu se recuperar da primeira e única derrota de sua carreira, emendando três vitórias consecutivas. Duas delas renderam à lutadora até o bônus de melhor performance da noite.

"Fiquei muito feliz com 2020, sou muito grata por ter lutado tantas vezes durante uma pandemia. É muito difícil se arriscar num nível mais alto, sabendo que você não estava 100% treinada. Tive mudanças de camping e acho que todo mundo viu a minha evolução durante esse período. A soma da minha derrota, minha gravidez, a pandemia fizeram com que eu tivesse um bom resultado no octógono. Estou confiante no meu potencial, em quem eu posso ser e na campeã que eu posso me tornar. Estou vendo que está perto esse cinturão, vou enfrentar uma luta de cada vez e pensar em mim. Nesse camping eu consegui trazer o meu treinador, o Rogério Camões, para o Brasil para ficar dois meses aqui comigo para ter uma preparação física que eu sei que uma campeã precisa. A minha trocação está evoluindo muito, estou conseguindo juntar meus socos, saber um pouco mais do que eu to fazendo na trocação e o meu chão está no tempo certo. Estou sentindo que está tudo fluindo".

Respeito do público

A filha de Wellington "Megaton" Dias, considerado uma lenda na arte suave, surgiu no UFC em 2016 como uma grande promessa. Com muitos holofotes sob ela, Mackenzie enfrentou momentos difíceis na carreira como mudança de academia, pressão pela forma física e até comentários ácidos dos telespectadores. Agora, diante de suas últimas performances, o público passou a olhá-la de uma forma diferente.

"Depois da minha derrota, aprendi que meus círculos afetivos são bem fechados. Tenho meu marido, minha filha, meu pai, minha família como um todo e os meus coachings. Antes era um pouco na loucura, estava lutando para ganhar dinheiro para as festas, não que fosse ruim, porque era uma fase que eu estava vivendo. Mas quando eu perdi uma luta, senti muita coisa. Hoje em dia vejo uma mudança de comentários até do público quando posto alguma coisa de treino nas redes sociais. Antigamente, mesmo eu ganhando, a galera falava que era só a mídia que me ajudava, mas hoje os comentários são: 'nossa, como ela é determinada'. 'A Mackenzie vai ser a futura campeã'. Aí eu pensei: 'caraca, as pessoas estão vendo que estou muito focada'. Estou com a mente muito blindada e acho que é isso que vai me fazer realizar todos os meus sonhos e objetivos".