Anderson Silva lutou pela última vez no UFC em outubro ARQUIVO O DIA

Por Lance

Publicado 30/03/2021 21:45

Ex-campeão do UFC, Anderson Silva, aos 45 anos, tem um novo compromisso marcado na carreira. O brasileiro vai encarar o mexicano Julio César Chávez Jr, de 35 anos e ex-campeão mundial, em uma luta de boxe. Segundo o site 'TMZ', o confronto acontecerá no estádio Jalisco, em Guadalajara (MEX), dia 19 de junho.

"Quando olho para trás, para minha jornada, vejo que nada foi em vão. Estou extremamente feliz pela oportunidade de testar minhas habilidades no boxe com Julio César Chávez Jr. Treino continuamente, sempre buscando resiliência e superando obstáculos. Lutar é meu fôlego eterno", disse o ex-campeão de UFC.



Anderson deixou o UFC em outubro do último ano, quando perdeu para Uriah Hall por nocaute no quarto round. "Spider" ainda tinha mais uma luta no contrato, mas Dana White, presidente do Ultimate, afirmou que não daria mais nenhuma luta ao ex-campeão. O brasileiro saiu da organização, chegou a postar uma mensagem sobre o fim da carreira, mas recuou e deixou o futuro em aberto.



Se no MMA, o cartel de Anderson é vitorioso, com 34 vitórias, 11 derrotas e um "No Contest", no boxe é modesto. O brasileiro tem apenas duas lutas. Uma vitória sobre Júlio Cesar em agosto de 2005 e um revés, na estreia pela modalidade, em 1998, para Osmar Luiz Teixeira. Ambos os combates foram no Brasil. "Spider", nos últimos anos, chegou a entrar em rumores de lutas com os ex-campeões mundiais Roy Jones Jr. e Mike Tyson.



Chávez Jr, por sua vez, é ex-campeão dos médios da WBC e carrega um cartel com 52 vitórias, cinco derrotas e um empate. O pugilista é filho do icônico Julio Cezar Chávez, que pertence ao Hall da Fama da modalidade. Inclusive, o lendário lutador, aos 58 anos, deve fazer uma luta de exibição no card contra Hector Camacho Jr, que é filho de seu antigo oponente Hector "Macho" Camacho – que morreu em 2012. O lutador tem 42 anos.